Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об исчезновении 5-летней жительницы Прикамья Катя Четина пропала 13 лет назад Поделиться Твитнуть

слева Катя Четина, справа фото девушки, которое прислали подозреваемые в вымогательстве / фото: triptonkosti.ru

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал в региональном управлении ведомства доклад о расследовании уголовного дела об исчезновении в 2010 году 5-летней Кати Четиной.

Как напомнили в СУ СКР по Пермскому краю, девочка отдыхала вместе с родителями на природе вблизи скального массива Камень Ермак на берегу Сылвы недалеко от Кунгура. В какой-то момент ребёнок исчез, найти его не могут до сих пор.

По факту пропажи несовершеннолетней было возбуждено уголовное дело, но восемь лет назад его расследование было приостановлено. По словам отца девочки, следователи придерживались версии, что их дочка могла утонуть.

Ранее СМИ сообщали, что семье неоднократно звонили мошенники и вымогали деньги за информацию о Кате. По данным портала 59.ru, в 2022 году родителям Кати Четиной прислали ролик с девушкой, заявили, что это их дочь, и потребовали выкуп.

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