В Прикамье 24 декабря ожидается сильный гололёд Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В воскресенье, 24 декабря, в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на Пермский ЦГМС.

В частности, прогнозируются гололёдно-изморозевые отложения, а на дорогах региона будет гололедица.

В МЧС предупреждают, что в Прикамье возможны обрывы линий электропередачи, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение числа ДТП на дорогах.

Спасатели рекомендовали жителям избегать нахождения рядом с ЛЭП, водителям — соблюдать дистанцию и скоростной режим, а пешеходам — быть осторожнее при переходе проезжей части.

Входя в здание, нужно обязательно поднять голову вверх, и убедиться в отсутствии свисающих глыб снега, наледи и сосулек.

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