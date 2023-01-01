В Пермском крае заработала новая горноспасательная станция Она открылась в Березниках Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Березниках Пермского края введена в эксплуатацию новая горноспасательная станция. Об этом сообщили в регуправлении МЧС.

В обязанности подразделения входит горноспасательное обслуживание горнодобывающих предприятий региона, тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ.

Отмечается, что взвод укомплектован оперативным спецавтотранспортом, аварийно-спасательной техникой, респираторами и дыхательными аппаратами, приборами контроля атмосферы в рудниках, средствами связи и пр.

На боевое дежурство каждые сутки будут заступать 14 спасателей с большим опытом ликвидации ЧС и оказания первой помощи пострадавшим.

На открытии станции генеральный директор ФГУП «ВГСЧ» Николай Медведев отметил, что в 2024 году в Пермском крае будет создан филиал военизированного горноспасательного отряда «Прикамья».

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