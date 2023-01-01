На эспланаде в Перми частично обрушилась конструкция купола новогодней ёлки Причиной стало нарушение инструкции по работе на площадке Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В ходе строительства новогоднего городка на пермской эспланаде водитель спецтехники, нарушив инструкции по работе на площадке, повредил укрепление купола главной городской ели. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации, опубликовав фото с места происшествия.

На снимке видно, что часть конструкции купола обрушилась. Пострадавших нет.

В мэрии добавили, что в ближайшие дни купол восстановят, на дату открытия ледового городка (30 декабря) происшествие не повлияет.

В отношении сотрудника подрядной организации проведут проверку.

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