На эспланаде в Перми частично обрушилась конструкция купола новогодней ёлки
Причиной стало нарушение инструкции по работе на площадке
В ходе строительства новогоднего городка на пермской эспланаде водитель спецтехники, нарушив инструкции по работе на площадке, повредил укрепление купола главной городской ели. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации, опубликовав фото с места происшествия.
На снимке видно, что часть конструкции купола обрушилась. Пострадавших нет.
В мэрии добавили, что в ближайшие дни купол восстановят, на дату открытия ледового городка (30 декабря) происшествие не повлияет.
В отношении сотрудника подрядной организации проведут проверку.
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