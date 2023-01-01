Спрос на долгосрочную аренду квартир в Перми вырос на 9% Средняя ставка найма сегодня составляет 20 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Аналитики «Авито Недвижимости» сравнили показатели на рынке долгосрочной аренды жилья за полные 11 месяцев 2022 и 2023 годов. За этот период спрос на аренду квартир в Перми увеличился на 9%, количество предложений упало на 10%. Средняя ставка найма выросла в краевом центре до 20 тыс. руб. в месяц.

Экспозиция однокомнатных квартир для долгосрочной аренды в Перми уменьшилась за год на 12%, спрос увеличился на 10%, а арендная ставка поднялась до 15 тыс. руб.

«Спрос на долгосрочную аренду квартир сейчас растет из-за снижения доступности ипотеки, — прокомментировал такую динамику во многих российских городах руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев. - Значительное количество тех, кто хотел покупать квартиру, были вынуждены переключиться на рынок аренды, поэтому поднимаются ставки найма и сокращается предложение".

Спрос на долгосрочную аренду жилья увеличился в 29 из 33 городов РФ, участвовавших в исследовании «Авито Недвижимости». Предложение за год сократилось в 30 из 33 городов исследования. Стоимость аренды жилья выросла в 27 из 33 городов.

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