Максим Артамонов Молокозавод в Пермском крае оштрафовали за тараканов в цехах Предприятие выплатило 30 тысяч рублей за нарушения Поделиться Твитнуть

Специалисты Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провели внеплановую выездную проверку в цехах АО «Молоко» в Кудымкаре. Предприятие, которое занимается переработкой коровьего сырого молока и производством молочной продукции, было оштрафовано в связи с обнаружением тараканов в цехах и из-за отваливающейся штукатурки.

Во время проверки, которая проходила с ноября по декабрь, были выявлены несколько нарушений.

«В цехах по производству творога (творог готовится в 3-х открытых ваннах), фасовки йогуртов в стаканы и фасовки творожной массы обнаружены рыжие тараканы, которые обитают в трещинах и технологических отверстиях стен», — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве также добавили, что в цехе приготовления масла на цокольном этаже здания наружные поверхности части оборудования имеют следы ржавчины, краска с которых осыпается, что может привести к загрязнению продукции, а в помещении цеха приготовления и фасовки сметаны на одной из стен отпала облицовочная плитка. Это не позволяет проводить е` мойку и дезинфекцию.

К окончанию проверки большинство нарушений было устранено. Однако 19 декабря Управление привлекло предприятие к административной ответственности в виде штрафа 30 тыс. руб.

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