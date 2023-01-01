Екатерина Артёмова Реальная зарплата в Прикамье в октябре выросла на 10,4% Больше всех в регионе получают сотрудники компаний в сфере информации и связи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Пермском крае за октябрь 2023 года сложилась в размере 63 268,4 руб., что на 18,6% больше, чем в октябре 2022-го. Такие данные приводит Пермьстат. Реальная зарплата в регионе увеличилась на 10,4% относительно октября прошлого года.

По информации статистического органа, самые высокие зарплаты в октябре в Прикамье получали сотрудники организаций, работающих в области информации и связи (97 158,6 руб., +5,5% к году), финансов и страховых услуг (88 230,6 руб., +19,9%) и в сфере добычи полезных ископаемых (86 954,8 руб., +13,9%).

Самые низкие заработные платы, согласно данным Пермьстата, в компаниях, занимающихся операциями с недвижимостью — 34 874,2 руб., что на 13% меньше, чем в прошлом октябре. Это единственная сфера, где зафиксировано снижение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы.

В целом за январь-октябрь 2023 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Пермском крае составила 58 239,9 руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 14,6%. Реальная заработная плата выросла на 8,7%.

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