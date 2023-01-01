Максим Артамонов В Прикамье скончалась 26-летняя волонтёр Мария Субботина У неё остались двое детей Поделиться Твитнуть

В Пермском крае скончалась информационный координатор поискового отряда «Регион 59» волонтёр Мария Субботина. Женщине было всего 26 лет. Об этом сообщается в официальной группе поискового отряда ВКонтакте.

«Находясь в отпуске по уходу за ребёнком, Марина активно помогала распространять и собирать информацию о без вести пропавших. Благодаря её помощи было найдено много пропавших людей», — написали волонтёры.

Коллеги погибшей выразили соболезнования её родным и близким.

Как рассказала «Новому компаньону» руководитель поискового отряда «Регион 59» Александра Красильникова, похороны состоятся завтра, 24 декабря, в посёлке Луньевка Александровского округа.

Они объявили сбор денег для помощи в похоронах. Все собранные средства будут переданы маме Марины.

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