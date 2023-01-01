Максим Артамонов В Пермском крае более 500 га земель используется с нарушениями Всего обследовано почти 90 тысяч га земли Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В этом году специалисты Управления Росреестра по Пермскому краю обследовали почти 90 тыс. га земли с помощью космических съёмок высокого разрешения. В ходе мониторинга было выявлено около 853 га земель, которые не используются для жилищного строительства, садоводства и огородничества. Более 460 га используются владельцами не в соответствии с установленным видом разрешенного использования, а без каких-либо правоустанавливающих документов — более 70 га. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что по выявленным нарушениям владельцам участков направлено более 4000 предостережений о том, что нужно соблюдать земельное законодательство. Пока устранена лишь десятая часть нарушений.





Землепользователь может самостоятельно и своевременно устранить нарушения и исключить возможное привлечение к административной ответственности в виде штрафа, отмечают в управлении Росреестра по региону.





Самостоятельно проверить правильность использования земельного участка можно с помощью интерактивного сервиса «Добросовестный землепользователь». Чек-лист размещён по ссылке и представляет собой анкету, состоящую из ряда вопросов. Они сопровождаются пояснениями, рекомендациями по использованию земельных участков, разъяснениями последствий недобросовестного использования, а также информацией о возможных рисках и земельных спорах.





Любой землепользователь, гражданин или организация могут пройти анкетирование, самостоятельно определить, всё ли в порядке с документами на участок, с границами участка и получить информацию о других вопросах. Анкетирование анонимное. Владелец земельного участка может указать свой контактный телефон или адрес электронной почты для обратной связи и дополнительного консультирования инспекторами регионального Управления Росрестра.





В ведомстве также предупреждают, что в 2024 году с учётом моратория на плановые проверки инспекторы регионального Росреестра будут проводить мониторинг соблюдения земельного законодательства без взаимодействия с землепользователями. Внеплановые контрольные мероприятия будут проводиться по согласованию с прокуратурой.

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