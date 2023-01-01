Максим Артамонов В Перми следователи возбудили дело против незаконных сбытчиков лекарств Обыски прошли в Перми, Уфе и Крыму Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следователи СУ СКР по Пермскому краю расследуют уголовное дело в отношении участников преступной группы, которая организовала незаконный сбыт лекарств в нескольких регионах. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

По данным ведомства, с 2020 года жители Перми, действуя организованной группой, незаконно ввозили на территорию РФ и сбывали более 20 наименований незарегистрированных лекарственных средств.

Участники группы, находясь в Перми, Уфе и п. Новофёдоровка Республики Крым, покупали лекарственные средства за пределами РФ и ввозили их на территорию страны. Через несколько сайтов в интернете они сбывали препараты в этих городах и других субъектах РФ. Стоимость лекарств составляла от 1,5 до 11 тыс. руб.

Следователи СКР совместно с сотрудниками Управления наркоконтроля ГУ МВД России по Пермскому краю и бойцами спецназа «Гром» провели обыски в жилых помещениях фигурантов уголовного дела в Перми, Уфе и Новофёдоровке. Были изъяты лекарственные средства, электронные носители информации и документация.

По решению суда одному из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ещё троим — в виде домашнего ареста.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

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