От внезапной болезни умер пермский актёр Сергей Пепеляев Он сыграл роль школьника в фильме «Географ глобус пропил» Поделиться Твитнуть

Сергей Пепеляев

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Умер актёр Сергей Пепеляев, ему было 32 года. Об этом сообщили в Тольяттинском драматическом театре «Колесо» и выразили глубокие соболезнования родным и близким Сергея.

Пепеляев скончался 18 декабря. Причиной смерти называется внезапная болезнь, других подробностей в театре не приводят. Прощание с артистом состоялось 19 декабря.

Сергей Пепеляев родился в Перми, был выпускником Пермского института культуры, актёрского курса Сергея Федотова. С 2017 по 2020 год служил в Пермском театре «У Моста», актёром Тольяттинского драматического театра стал только в этом году.

У Пепеляева была одна роль в кино. Он сыграл школьника Деменева в фильме 2013 года «Географ глобус пропил» (18+).

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