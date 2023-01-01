В пермском Разгуляе на месте ветхих домов могут построить 42 тысячи квадратных метров жилья Новые здания, скорее всего, будут малоэтажными Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Пермского края планируют КРТ пермского исторического микрорайона Разгуляй. Реновации может подвергнуться участки земель общей площадью около 4,4 га в границах улиц Парковой и Суксунской, здания бывшего трамвайного депо на ул. Пермской, район Северной дамбы и русла Егошихи, а также свободные площадки возле дома по ул. Клименко, 20 и комплекса по ул. Екатерининской, 27. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

На участках у бывшего трамвайного депо может быть построено 23,7 тыс. кв. м жилья, на других, отдаленных территориях в Разгуляе, — 18,5 тыс. кв. м.

Для освоения площадок придётся изымать и расселять старые дома, цена мероприятия может достичь 1,4 млрд руб.

В региональном минстрое сообщили, что по проекту планируется снос одного аварийного многоквартирного дома, 21 ветхого и десяти частных. Так как участки застройки находятся в границах территории архео­логического наследия, а также в границах зон объекта культурного наследия, будут установлены строгие ограничения по параметрам строительства: этажности, внешнему облику и пр.

Отмечается, что жильё (скорее всего комфорт и бизнесс-класса) будет от одного до четырёх этажей и на отдельных площадках — до восьми этажей.

Новостройки будут рассчитаны примерно на 1,5 тыс. человек, в рамках КРТ потребуется обеспечить жителей учреждениями образования (школой и детсадами).

Инвестора проекта определят по итогам аукциона.

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