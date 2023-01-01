Пермская городская больница №1 погасила долги по двум госконтрактам Поделиться Твитнуть

Прокуратура Мотовилихинского района Перми провела проверку по заявлению представителя ООО «Техника медицины» о нарушении прав организации. В документе говорилось, что компания поставила по двум госконтрактам в ГБУЗ Пермского края «Городская клиническая больница №1» медицинское оборудование, но денег за выполненную работу (более 700 тыс. руб.) не получила.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, факт нарушения был подтверждён. Прокурор направил руководителю медучреждения представление, а в отношении виновного должностного лица возбудили дело об административном правонарушении.

В результате принятых мер долг перед подрядной организацией был погашен в полном объёме.

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