В Перми 21 декабря установлен температурный рекорд Воздух прогрелся почти до +2 градусов Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В четверг, 21 декабря, в Перми температура воздуха поднялась до отметки +1,9°, тем самым превысив суточный максимум 1986 года со значением +1,7°, об этом сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ГИС-Центре рассказали, что в аэропорту Большое Савино столбики термометров поднялись до +3˚. Это уже 13-й суточный рекорд тепла в краевом центре в нынешнем году: до этого суточные рекорды тепла отмечались в марте 13 и 17 числа, в апреле 3 и 5 числа, в мае 2, 3 и 28 числа, 11 июля, 18 августа, 24 и 25 сентября, а также 16 октября.

В пятницу, 22 декабря, ожидается ещё один рекорд тепла.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.