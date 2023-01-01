В Подмосковье глыбой льда убило 34-летнего пермяка Поделиться Твитнуть

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В четверг, 21 декабря, в больнице скончался 34-летний пермяк, на которого упала глыба льда. Происшествие случилось накануне в Люберцах возле военкомата. Пострадавший умер рано утром в реанимации, не приходя в сознание. Как сообщает 59.ru, погибший родился и вырос в Перми, а в Москву переехал в 2018 году.

Жена мужчины тоже пострадала, она госпитализирована с травмой позвоночника. Как сообщает издание, у пары трое детей в Подмосковье, а у мужчины в Перми ещё живут пасынок и дочь.

По данным тг-канала «МК-Срочные новости», всего в инциденте пострадали три человека.

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