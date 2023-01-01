Максим Артамонов Сбежавшие из колонии Соликамска заключённые не смогли оспорить приговор суда за побег Они должны были освободиться в 2024 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой суд рассмотрел уголовное дело, возбуждённое в отношении двух сбежавших из березниковской колонии заключенных, и оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции. Оба заключённых сбежали из колонии-поселения в августе 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Мужчины отбывали наказание в колониях общего и строгого режима. При этом одного из них перевели в колонию-поселение ИК-38 в октябре 2021 года, а другого — в феврале 2022 года.

По данным 59.ru, заключённые Иван Бельтюков и Алексей Тиунов должны были освободиться в 2024 году, но решились на побег. В ночь на 27 августа они поочередно спустились вниз с третьего этажа колонии через открытое окно. Для этого они использовали верёвку, связанную из постельного белья — они привязали её к батарее. Мужчины добрались до д. Зотино Ильинского района. Именно там, 29 августа, их задержали сотрудники ГУФСИН.

Березниковский суд признал беглецов виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 313 УК РФ, и назначил по 3 года лишения свободы каждому (ИК строгого режима). Окончательное наказание составило 3 года и 6 месяцев для беглеца, который находился в колонии-поселения с февраля 2022 года, и 3 года и 7 месяцев другому. Мужчины попытались оспорить приговор, но безуспешно.

Иван Бельтюков ранее отбывал наказание за кражи и грабежи в колонии общего режима, а 30-летний Алексей Тиунов — за убийство в колонии строгого режима. Обоих перевели в учреждение с более мягким режимом. Например, днём заключённые могли покидать его, чтобы работать, учиться, встречаться с друзьями и родными, ходить в магазины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.