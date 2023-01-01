Губернатор поручил ведомствам обеспечить жителям Прикамья безопасность в праздники Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевым министерствам здравоохранения, ЖКХ, транспорта и минтербезу организовать межведомственное взаимодействие для бесперебойной работы учреждений минздрава, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, экстренных служб в новогодние праздники.

Он также потребовал обеспечить безопасность жителей региона при проведении массовых мероприятий.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что работа систем ЖКХ и обеспечение транспортной безопасности — это, в том числе, ответственность главы Перми и глав крупных муниципалитетов.

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