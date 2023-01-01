Екатерина Артёмова УФАС подозревает ТРК «Семья» в нарушении закона «О рекламе» Посетитель ТРК пожаловался на рекламу услуг парковки, не соответствующую действительности Поделиться Твитнуть

В Пермское УФАС поступила жалоба на рекламу платной парковки на территории ТРК «Семья». Как сообщает пресс-служба управления, в рекламе указывались сведения о стоимости услуг парковки, не соответствующие действительности.

В своей жалобе заявитель указал, что оставил свой автомобиль на подземном паркинге ТРК, а затем совершил в продуктовом гипермаркете «Гипер Лента» покупки на сумму свыше 1,5 тыс. руб. В рекламных буклетах с информацией о парковке говорится, что при покупке товаров в гипермаркете на эту сумму у посетителя ТРК есть возможность обнулить парковочную карту. Однако, когда автор жалобы обратился с такой просьбой к диспетчеру, то получил отказ. В администрации «Семьи» также отказались выпустить автомобиль с парковки без оплаты.

Пермское УФАС усмотрело в этой ситуации признаки нарушения закона «О рекламе». В отношении ООО «Большая семья», которое является в данном случае рекламодателем, а также в отношении АО «Пермский облунивермаг», предоставляющего услуги парковки, возбуждено дело по признакам нарушения указанного закона.

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