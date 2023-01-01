Максим Артамонов С января контролёры на платных парковках Перми смогут открывать прикрытые номера на машинах Депутаты думы утвердили дополнения к правилам использования платных парковок Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На пленарном заседании Пермской городской думы, которое состоялось 19 декабря, депутаты утвердили дополнения к правилам использования платных парковок. Согласно изменениям, с 1 января пешие контролёры, осуществляющие мониторинг парковочного пространства, смогут удалять с государственных регистрационных знаков автомобилей помехи, которые препятствуют их идентификации. При этом они должны делать это способами, не причиняющими ущерб машине.

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе администрации Перми, в 2024 году планируется усиление контроля использования парковочного пространства на территории города на платных парковках в отношении автомобилей со снятыми или закрытыми посторонними предметами госномерами.

«Контролёры будут снимать с государственных регистрационных знаков транспортных средств посторонние предметы, препятствующие их идентификации, способами, не причиняющими ущерба транспортному средству. Пеший патруль будет работать в составе двух человек, каждый будет оснащён носимыми видеорегистраторами для фиксации ситуаций с водителями транспортных средств для предотвращения спорных ситуаций», — сообщили в мэрии.

Пеший мониторинг парковочного пространства в Перми ведётся с 2022 года. Этим занимаются сотрудники Пермской дирекции дорожного движения. Они фиксируют факты нарушений на фото и видео.

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