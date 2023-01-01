Максим Артамонов В ГИБДД Прикамья рассказали о работе в новогодние праздники 1 и 2 января — выходные дни Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В предстоящие праздничные дни изменится работа регистрационно-экзаменационных подразделений территориальных подразделений Госавтоинспекции в муниципалитетах Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Нерабочими днями будут 1 и 2 января 2024 года.

В последующие дни, с 3 по 5 января включительно, отделения будут работать с 08:00 до 17:00.

Чтобы избежать излишних неудобств, в ведомстве рекомендуют заранее спланировать посещение Госавтоинспекции и воспользоваться возможностью записи через портал госуслуг.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.