Алёна Бронникова В Перми с 25 декабря изменится работа нескольких маршрутов автобусов Корректировки коснутся маршрутов № 47, 51 и 56 Поделиться Твитнуть

С понедельника, 25 декабря, в Перми скорректируют работу нескольких маршрутов автобусов. Об этом в соцсетях сообщает МКУ «Гортранс».

Изменения коснутся автобусов № 51, следующий до ост. «Станция Пермь-I» и 56, следующий до ост. «Станция Пермь-II». Будут скорректированы их отправления в связи с изменениями в расписании электропоездов, а также в соответствии с меняющейся дорожной обстановкой.

Изменится конечная остановка автобусов № 47. Их маршрут проходит от Нагорного до порта «Пермь». Теперь автобусы будут ходить от Нагорного только до ост. «Гравийный завод».

«В связи с невозможностью разворота на ост. «Порт Пермь» из-за скопления грузового транспорта, конечной остановкой станет «Гравийный завод». Для проезда к ост. «Порт Пермь» следует пользоваться рейсами до конечной «Мачтобаза», количество которых будет увеличено», — сообщает ведомство.

Дорожная обстановка, меняющаяся в течение дня, повлияла и на работу автобусов № 69 и 70. По этой причине с 21 декабря введены корректировки в их расписание.





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