В Пермском крае сгорела мечеть Пожар произошёл утром 21 декабря Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Добрянке Пермского края на ул. Розы Люксембург сгорела мечеть. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает «Рифей».

Пожар вспыхнул ранним утром 21 декабря. На месте происшествия работали 17 спасателей, было привлечено пять единиц спецтехники. Огонь удалось потушить примерно через полчаса.

Площадь пожара составила около 100 кв. м. Пострадавших в результате ЧП нет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.