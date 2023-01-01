Максим Артамонов Пермяк Григорий Болотов преодолел 224 км в Чили в поддержку детей с тяжёлыми заболеваниями В экстремальной гонке он участвовал в форме с логотипом «Дедморозим» Поделиться Твитнуть

Григорий Болотов / фото из личного архива

Пермский триатлет-любитель Григорий Болотов провёл экстремальную гонку в рамках триатлона Patagonman, чтобы привлечь внимание к подопечным пермского фонда «Дедморозим». Он проплыл в ледяной воде 2 км, проехал на велосипеде по горам 180 км и пробежал трейл 42 км. Своим испытанием триатлет привлекает внимание к подопечным пермского фонда «Дедморозим» — он участвовал в гонке в форме с логотипом фонда и собирал средства в поддержку детей с тяжёлыми заболеваниями.

По словам Григория Болотова, экстремальный полный триатлон Patagonman в Чили — это его личный челлендж.

«Patagonman — один из сложнейших стартов для триатлетов со всего мира. Холодная вода, горы, изнурительный бег, экстрим и боль. После плавания в воде температурой +8 градусов я первый раз чуть не сошёл с дистанции — просто не мог вылезти, нарушилась координация, пришлось дольше пробыть в транзитной зоне, отпаиваясь и отогреваясь. На велосипедном этапе первые 5 км тоже дались непросто, но уже через 10 вработался и в итоге успешно преодолел критическую отсечку 90 км, поняв, что дальше уже точно в игре. Добежал уже в более приподнятом настроении, хотя не сказать, что легко. Но вряд ли это сравнится с теми усилиями, которые требуются от ребят, чтобы преодолевать ежедневные трудности. Из-за болезни они вынуждены делать это каждый день и всю свою жизнь», — рассказал Григорий.

Гонка Patagonman прошла в Чили уже в четвёртый раз. В этом году она состоялась 3 декабря. В ней приняли участие более 100 экстремалов со всего мира. По своей протяжённости трасса не уступает знаменитому чемпионату Ironman, а суровыми погодными условиями — норвежскому экстремальному старту Norseman с заплывом по холодным водам фьордов, с длинным велоэтапом и забегом в гору.

Григорий Болотов родился в посёлке Юго-Камский. Ему 40 лет. В детстве он увлекался каратэ, баскетболом и лыжными гонками, а в университете начал заниматься бегом. Возобновил занятия после длительного перерыва — бег, ОФП, силовые тренировки, лыжи и триатлон (последние четыре года). Бегал спринты, олимпийские дистанции, полумарафоны и полный триатлон (Ironman Emilia Romagna, Italy).

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