В Прикамье бизнес инвестирует более 2,4 млрд рублей в создание новых и расширение действующих производств В регионе построят новые предприятия и модернизируют существующие Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае, проекты четырёх компания получили статус «приоритетных». Этот статус позволит компании воспользоваться правом применения инвестиционного налогового вычета, а также административным сопровождением проекта. Речь идёт о модернизации и расширении действующих производств в Лысьве, Краснокамске и Горнозаводске, а также строительстве новых мощностей в Перми и Кунгурском муниципальном округе, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Компания «АНКОС» до 2026 года планирует инвестировать 110 млн руб. в расширение производственных мощностей и освоение новых видов изделий для нефтегазового сектора. В частности, будет модернизировано литейное производство в Краснокамске и механосборочный участок в Лысьве.

В Горнозаводске обновление и расширение действующего производства нерудных материалов планирует провести ООО «Пермский щебень». Компания получит в аренду земельные участки общей площадью около 20 Га без проведения торгов. С 2024 по 2027 годы на предприятии планируется обновить цеха вторичного дробления и сортировки, парк оборудования, обустроить площадки хранения, зоны самовывоза и размещения техники. Кроме того, планируется нарастить показатели производства кубовидного щебня. На эти цели в рамках реализации инвестпроекта будет направлено порядка 380 млн руб.

В Перми с 2023 по 2025 годы планируется построить новый металлопрокатный завод. Инициатором проекта выступила компания «Пермский металлопрокатный завод» (ПМПЗ). Она инвестирует в новое производство 1,84 млрд руб. Производственное здание из двух пролётов и вспомогательных цехов построят на площади около 33 тыс. кв. м. Завод должны обеспечить железнодорожной, автомобильной и складской инфраструктурой.

В Кунгурском муниципальном округе на полигоне ТКО в районе деревни Мыльники планируется создать новый мусоросортировочный комплекс. В этот проект компания «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РЕСУРС-ГРУПП"» хочет инвестировать в 93 млн руб. На земельном участке площадью 8,9 га, смежном с действующим полигоном, компания намерена построить линию сортировки и обеспечивающие объекты (весовая, пропускной пункт, административно-бытовой корпус и другие). По итогам реализации проекта планируется отсортировывать не менее 2 тыс. тонн пластика, металла, бумаги для вторичной переработки.

Все четыре компании берут на себя социальные обязательства в территориях присутствия. «АНКОС» обещает финансировать социальную инфраструктуру Краснокамского и Лысьвенского городских округов на сумму не менее 3,2 млн руб. до конца 2026 года. «Пермский щебень» займётся ремонтом и обновлением мебели в Теплогорском доме культуры, а также восстановлением мемориального комплекса в Теплой горе. Объём социальных обязательств — 9 млн рублей. «Пермский металлопрокатный завод» в рамках соцобязательств обещает предоставлять материалы для производственных практикумов студентов Пермского техникума промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина на сумму не менее 1 млн руб. до конца 2025 года. Компания «ТД «РЕСУРС-ГРУПП"» обустроит контейнерные площадки на сумму 600 тыс. руб.

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