Максим Артамонов В спецоперации погиб контрактник из Пермского края Станислав Надымов Ему было 34 года Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Косинского муниципального округа

В ходе российской спецоперации на территории Украины погиб 34-летний уроженец п. Кордон Пермского края Станислав Надымов. Он проходил службу по контракту. Об этом сообщает администрация Косинского муниципального округа на официальной странице ВКонтакте.

Станислав Надымов родился и вырос в посёлке Кордон Косинского района. Он был убит 21 ноября в зоне боевых действий спецоперации. Подробности смерти не сообщаются.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

О дате, времени и месте прощания администрация сообщит дополнительно.

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