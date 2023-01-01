В Перми устранили более 90% незаконных граффити Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2023 года на улицах Перми выявлено более 18 тыс. незаконных графических рисунков, более 90% из них устранены. Об этом сообщил директор городской Административно-технической инспекции Кирилл Самаркин.

Он отметил, что в городе ведётся систематическая борьба с незаконными рисунками и надписями. Ежедневно специалисты городской АТИ проводят рейды по выявлению нелегальных граффити.

«Основная проблема заключается в том, что граффити наносят в вечернее и ночное время. Мы взаимодействуем с сотрудниками полиции, Росгвардии, используются данные с уличных камер видеонаблюдения», — добавил Самаркин.

Он напомнил, что размещение изображений на фасадах зданий и сооружений возможно только в специально отведённых местах и с согласия собственников, в иных случаях нелегальные художники привлекаются к административной ответственности и штрафуются: до 5 тыс. руб. физлица, до 50 тыс. должностные лица, до 100 тыс. юрлица.

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