В новогодние праздники назначены дополнительные поезда из Перми Ещё несколько дополнительных составов СвЖД запускает по территории края Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Чтобы удовлетворить повышенный спрос пассажиров на поездки в период новогодних праздников, Свердловская железная дорога (СвЖД) назначила дополнительные поезда дальнего следования из Екатеринбурга, Тюмени и Перми в период с 25 декабря по 9 января. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД.

Так, 25 декабря и 6 января из Перми в Москву отправятся дополнительные поезда № 213, а 30 декабря и 7 января в расписание добавлены поезда № 214 Москва—Пермь.

Поезд № 229 Пермь—Москва отправится в дополнительные рейсы 28 декабря и 3, 5 и 7 января, а поезд № 230 Москва—Пермь — 29 декабря и 4 и 8 января.

Также через станцию Пермь II проследуют дополнительные поезда № 211 Тюмень—Москва с отправлением из Тюмени 26 и 28 декабря и 7 января, № 212 Москва—Тюмень с отправлением из Москвы 26 и 28 декабря и 3 и 9 января, № 271 Екатеринбург—Санкт-Петербург 27 декабря и 5 января, № 272 Санкт-Петербург—Екатеринбург с отправлением из Санкт-Петербурга 29 декабря и 3 января. Через ст. Чернушка (Пермский край) проследуют дополнительные поезда № 281 Екатеринбург—Казань 1 и 3 января и № 282 Казань—Екатеринбург 2 и 4 января.

Все поезда являются составами формирования Уральского филиала Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК»).

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