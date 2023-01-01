В Перми судебные приставы арестовали 236 игрушечных роботов Поделиться Твитнуть

В отделе судебных приставов по Свердловскому району Перми ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находится сводное исполнительное производство в отношении жителя краевой столицы и основателя музея игрушек-роботов, накопившего порядка 2 млн руб. задолженности по кредитным и коммунальным платежам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так как другого имущества у должника не нашлось, судебные приставы арестовали экспонаты его музея, которые предварительно оценили в 155 тыс. руб. 236 моделей мультипликационных героев были переданы на ответственное хранение представителю взыскателя. Игрушки обещают вернуть пермяку только после того, как он уплатит всю сумму задолженности.

Пермский музей роботов-трансформеров в Перми был открыт в 2019 году. Его основатель и владелец коллекции Андрей Журавлёв. В ноябре 2023 года мужчина сообщил, что из-за низкой прибыли музей приостанавливает работу.

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