Максим Артамонов В Перми увеличат количество стационарных постов наблюдения за атмосферным воздухом Поделиться Твитнуть

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура проверила Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, который является филиалом ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Надзорное ведомство установило, что сейчас на территории города наблюдение за уровнем загрязнения атмосферного воздуха осуществляется на семи стационарных постах.

Однако, согласно требованиям законодательства, их количество при населении свыше 1 млн должно быть не менее 10. Поэтому в настоящее время количество стационарных постов недостаточно, сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам проверки прокурор направил в суд иск с требованием обязать Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу установить в Перми не менее 10 постов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха.

Орджоникидзевский районный суд Перми удовлетворил исковые требования в полном объёме.

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