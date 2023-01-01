В Перми открылся первый магазин бренда Le Mousse Им владеет скандально известный блогер Ольга Нечаева Поделиться Твитнуть

фото: ТРЦ Планета

В ТРЦ «Планета» заработал первый в Перми магазин бренда натуральной косметики от блогера Ольги Нечаевой Le Mousse. Как сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного центра, он занял 39 кв. м на 1 этаже.

В бутике представлены скрабы, муссы и масла для тела, гели для душа. В ассортименте есть продукция для детей.

Ольга Нечаева — блогер, автор онлайн-курсов и обладательница аккаунта в соцсетях с аудиторией в 4 млн. Известна скандальными постами, в том числе об образовании в российских школах. В мае 2023 года, как и многие её коллеги, попала под подозрение в неуплате налогов.

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