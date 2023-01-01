В Перми отреставрировали здание краеведческого музея «Дом Мешкова» Поделиться Твитнуть

В Перми завершились работы по реставрации объекта культурного наследия — усадьбы пароходчика Николая Мешкова (ул. Монастырская, 12). Сейчас в здании располагается краеведческий музей. Об этом сообщили в государственной инспекции по охране ОКН.

В ходе работ отреставрированы дверные и оконные блоки, фасады, водосточные системы, отремонтирована архитектурная подсветка. Дополнительно специалисты провели реставрацию балюстрады, подпорной стенки, вазонов, тумб, кирпичной ограды с воротами, которая визуально разделяет лицевую сторону здания и дворовую.

Также закончено восстановление утраченных ступеней, лепных архитектурных элементов, деревянного и кованого декора.

Скоро на фасаде дома Мешкова появится информационная табличка с QR-кодом. С её помощью жители и гости Перми смогут узнавать историю объекта.

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