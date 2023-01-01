Максим Артамонов
На СВО погиб военнослужащий из Прикамья Александр Иванов
Он получил смертельное ранение в зоне боевых действий
В спецоперации погиб житель деревни Пож рядовой Александр Иванов. Об этом сообщает администрация Юрлинского муниципального округа на официальной странице ВКонтакте.
Александр Иванов ушёл на СВО по контракту, он участвовал в боевых действиях в качестве наводчика 2-го мотострелкового отделения 2-го мотострелкового взвода 1-й мотострелковой роты 1-го мотострелкового батальона. В ходе боёв он был смертельно ранен и скончался. Дата смерти не уточняется.
Завтра, 20 декабря, состоится церемония прощания и траурный митинг в сельском доме культуры в д. Пож.
Администрация Юрлинского муниципального округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.
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