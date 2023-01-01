В Перми поэтапно вырастет налог на коммерческую недвижимость для физлиц Поделиться Твитнуть

Фото goldvoice.club

Как сообщили в городском департаменте земельных отношений, с 2024 года в Перми начнёт расти ставка налога на имущество физических лиц в отношении объектов коммерческой недвижимости. Речь идёт об административно-деловых и торговых центрах, а также помещениях в них. Кроме того, налог увеличится для собственников нежилых помещений: офисов, торговых объектов, объектов общественного питания, бытового обслуживания и др.

Согласно поправкам, принятым депутатами Пермской городской думы, для физлиц устанавливается поэтапное увеличение налоговой ставки в течение 2024-2025 годов. Так, с 1 января 2024 года ставка поднимется с 1,8 до 1,9% от кадастровой стоимости объекта недвижимости, а с 1 января 2025 года и последующие годы — до 2%.

В ведомстве подчёркивают, что для имущества физических лиц, не связанного с коммерческой деятельностью (квартиры, дома, гаражи и так далее), ставка налога останется прежней.

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