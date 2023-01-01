У пермской выставки о великом князе Михаиле Романове появился свой сайт Сама экспозиция открылась в июне этого года Поделиться Твитнуть

Фото: сайт каретныйпроезд.рф

В Интернете начал работать сайт каретныйпроезд.рф — виртуальное представительство историко-архивной выставки «Великий князь Михаил Александрович. Пермский период», которая действует в здании бывшей гостиницы «Королёвские номера» по ул. Сибирской, 5. Как пояснили в пресс-службе министерства культуры Пермского края, оригинальный адрес сайта указывает на непосредственное место размещения экспозиции в здании — прежний каретный проезд.

На сайте выставки изложены основные события, в силу которых брат последнего российского императора Николая II оказался в Перми, а также опубликованы некоторые из представленных в экспозиции старинных фотографий, страницы «Пермских губернских ведомостей» от марта 1917 года. Кроме того, на портале можно записаться на экскурсию и ознакомиться с отзывами людей, уже посетивших выставку.

Выставка «Великий князь Михаил Александрович. Пермский период» была открыта 12 июня 2023 года — в сто пятую годовщину убийства Михаила Романова, совершённого без суда группой пермских милиционеров и чекистов. Местом для размещения экспозиции были выбраны «Королёвские номера», так как в этой гостинице великий князь провёл свои последние несколько недель. Выставка является постоянно действующей и доступна для посетителей с 11:00 до 18:00 со вторника по субботу (понедельник и воскресенье — технические дни).

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