Екатерина Артёмова Трест №14 продал недостроенные дома в Песьянке Имущество за 25,5 млн рублей выкупил пермский индивидуальный предприниматель Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Конкурсный управляющий ПАО «Трест №14» Олег Касьянов сообщил о заключении договора купли-продажи недостроенных жилых домов и земельных участков в деревне Песьянка (Пермский район), принадлежавших обанкротившемуся девелоперу. Как следует из сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, новым владельцем имущества стал пермский индивидуальный предприниматель Николай Кислов, который в ходе торгов предложил за эти активы 25,5 млн руб.

В лот входили два недостроенных многоквартирных жилых дома и пять земельных участков общей площадью 1,07 га. Ранее указанное имущество неоднократно выставлялось на аукцион, но так и не нашло покупателя. Тогда конкурсный управляющий Треста №14 выставил его на торги в форме публичного предложения.

Напомним, ПАО «Трест №14» было признано банкротом в 2021 году. С заявлением о несостоятельности ПАО обратилась ФНС, перед которой у девелопера образовались долги в размере около 200 млн руб.

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