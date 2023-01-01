Максим Артамонов Пермская городская дума повысила социальный взнос для застройщиков Его предлагается увеличить почти в два раза Поделиться Твитнуть

Сегодня на пленарном заседании Пермской городской думы депутаты одобрили проект решения о повышении социального взноса с застройщиков. Увеличение планируется почти в два раза — с 4 до 7,6 тыс. руб. за 1 кв. м общей площади жилого помещения.

Присутствующая на заседании председатель комиссии ПЗЗ Лариса Ведерникова сообщила, что «проект очень важен и будет направлен на развитие социального блока».

За 1 час до начала пленарки гордумы члены комитетов по инвестициям и муниципальным ресурсам, а также по пространственному развитию и благоустройству провели объединённое заседание по этому вопросу и поддержали проект решения.

С докладом о поправках в решение Пермской городской думы «Об утверждении порядка соглашения о сотрудничестве между застройщиком и муниципальным образованием город Пермь для развития сети социальной инфраструктуры города Перми» выступила начальник департамента по градостроительству и архитектуре Мария Норова. В качестве содокладчика — председатель комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами депутат Михаил Бесфамильный.

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