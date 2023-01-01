Максим Артамонов Нейросеть стала главным словом 2023 года Среди других часто употребляемых слов уходящего года — «GPT», «промт» и «имба», «база» и «возвращенцы» Поделиться Твитнуть

Эксперты Государственного института русского языка А.С.Пушкина назвали слово уходящего года — им стала «нейросеть», а по версии потрала «Грамота.ру», наиболее часто употребляемые в русском языке словами стали заимствованные слова, которые относятся к искусственному интеллекту, молодёжному сленгу и определение вернувшихся в Россию политических эмигрантов. Это «джипити/GPT», «промт» и «имба», «база» и «возвращенцы»,

Слово года выбиралось на основе анализа данных, частотности запросов и оценки экспертов. Это политика, технологии, молодежный сленг и стиль жизни. Слова-претенденты должны были появиться недавно и получить популярность именно в 2023 году.

Такую популярность нейросети эксперты связывают с прорывом в сфере искусственного интеллекта и высокими достижениями генеративных моделей. Возможности ИИ оказались в фокусе внимания в самых разных областях — от науки до бизнеса.

В сентябре 2023 года слово «нейросеть» было внесено в Орфографический академический электронный ресурс «Академос». Это объясняется тем, что частотность слова в текстах СМИ превысила порог, который позволяет перейти к его кодификации. По данным Wordstat, только за последний месяц слово «нейросеть» пользователи вводили в поисковик около 4 млн раз.

В 2023 году в в СМИ и соцсетях вышло 104 680 сообщений с этим словом, хотя в прошлом году было 33 438 сообщений, а в 2021-ом — 31 097. Таким образом, частота употребления слова за год выросла в три раза.

При этом в русскоязычном сегменте «нейросеть» обогнала словосочетание искусственный интеллект и аббревиатуру ИИ, отметили в Институте Пушкина.

Эксперты считают, что слово «нейросеть» отвечает статусу слова года по многим параметрам: за ним стоит актуальное, общественно значимое и резонансное явление; оно отражает последние успехи научно-технического прогресса; его отличает существенный рост употребительности.





В предыдущие годы Институт Пушкина называл главными словами года «наследие» (2022), «спутник» (2021), «обнуление», «самоизоляция» (2020), «пожар», «протест» (2019).

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