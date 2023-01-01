Максим Артамонов
Нейросеть стала главным словом 2023 года
Среди других часто употребляемых слов уходящего года — «GPT», «промт» и «имба», «база» и «возвращенцы»
Эксперты Государственного института русского языка А.С.Пушкина назвали слово уходящего года — им стала «нейросеть», а по версии потрала «Грамота.ру», наиболее часто употребляемые в русском языке словами стали заимствованные слова, которые относятся к искусственному интеллекту, молодёжному сленгу и определение вернувшихся в Россию политических эмигрантов. Это «джипити/GPT», «промт» и «имба», «база» и «возвращенцы»,
Слово года выбиралось на основе анализа данных, частотности запросов и оценки экспертов. Это политика, технологии, молодежный сленг и стиль жизни. Слова-претенденты должны были появиться недавно и получить популярность именно в 2023 году.
Такую популярность нейросети эксперты связывают с прорывом в сфере искусственного интеллекта и высокими достижениями генеративных моделей. Возможности ИИ оказались в фокусе внимания в самых разных областях — от науки до бизнеса.
В сентябре 2023 года слово «нейросеть» было внесено в Орфографический академический электронный ресурс «Академос». Это объясняется тем, что частотность слова в текстах СМИ превысила порог, который позволяет перейти к его кодификации. По данным Wordstat, только за последний месяц слово «нейросеть» пользователи вводили в поисковик около 4 млн раз.
В 2023 году в в СМИ и соцсетях вышло 104 680 сообщений с этим словом, хотя в прошлом году было 33 438 сообщений, а в 2021-ом — 31 097. Таким образом, частота употребления слова за год выросла в три раза.
При этом в русскоязычном сегменте «нейросеть» обогнала словосочетание искусственный интеллект и аббревиатуру ИИ, отметили в Институте Пушкина.
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