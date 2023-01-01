Максим Артамонов Новым дилером китайского Сhangan в Перми стала группа «Дав-Авто» Автомобили китайского бренда продают так VERRA и «Демидыч» Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

Официальным дилером китайского бренда Сhangan в Перми стал холдинг «Дав-Авто». Это следует из данных, опубликованных на сайте dav-changanauto.ru. Автосалон находится на ул. Героев Хасана, 76. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на «Дав-Авто», холдинг получил дилерство Сhangan ещё в конце ноября.

На сегодняшний день «Дав-Авто» — это также официальный дилер Hyundai, Lada, BMW и Geely. География компании, которая занимается продажей автомобилей с пробегом, включает автосалоны в четырёх городах: Перми, Верещагино, Чайковском и Чусовом.

Продажей автомобилей китайского бренда занимаются также компании VERRA на шоссе Космонавтов, 427 и «Демидыч» на ул. Уральская, 119.

В настоящее время Changan является одним из крупнейших автомобилестроительных концернов в Китае.

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