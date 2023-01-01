Максим Артамонов В Пермском крае на трассе погиб водитель иномарки Смертельная авария произошла на автодороге Кунгур—Соликамск Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из ТГ-канала "Полиция Прикамья"

Сегодня утром на 4 км трассы Кунгур—Соликамск произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей «Рено» и грузовика «Ситрак». Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве, авария случилась около 08:35, когда автомобиль «Рено Флюенс» под управлением мужчины 1965 г.р. столкнулся со встречным грузовым автомобилем «Ситрак» под управлением мужчины 1973 г.р.

От удара грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся автомобилем «Рено Дастер», за рулём которого был водитель 1957 г.р.

В результате ДТП водитель «Рено Флюенс» погиб, а водитель «Рено Дастер» и два его пассажира 1970 и 1958 г.р. госпитализированы.

Сейчас по факту аварии проводится проверка.

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