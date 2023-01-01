SuperJob: Новый год не будут праздновать всего 3% пермяков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Исследование, проведенное сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, определило, что самыми неприятными занятиями в преддверии Нового года для пермяков являются приготовление праздничных блюд и процесс уборки.

13% жителей Перми назвали приготовление праздничных блюд самым нелюбимым делом, 12% респондентов отметили уборку как основную проблему. 9% испытывают дискомфорт от всеобщей спешки и беспокойства, а 5% не любят выбирать и упаковывать подарки.

Закупка продуктов к празднику является источником раздражения для 4% опрошенных горожан. У 3% недовольство вызывают значительные финансовые траты. Около 2% не испытывают радости от украшения новогодней ёлки и дома. По 1% респондентов отмечают, что их раздражает само ожидание праздника, проведение корпоративных мероприятий, обязанность приглашать гостей и необходимость поздравлять коллег, клиентов, заказчиков и руководство.

В целом для 35% опрошенных нет таких занятий и обязанностей, которые вызывали бы у них негативные эмоции в преддверии Нового года. 2% респондентов признаются, что все дела и обязанности в этот период их раздражают. Ещё 3% горожан не готовятся к новому году и не празднуют его.

Анализ показал, что среди новогодних дел, которые чаще всего вызывают дискомфорт у женщин, на первых местах находятся готовка и уборка. Мужчины не любят больших финансовых трат, спешки и беспокойства.

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