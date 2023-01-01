В ДТП на трассе Пермь—Екатеринбург погибли женщина и двое детей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В воскресенье, 17 декабря, в 13:30 на автодороге Пермь—Екатеринбург произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщили в краевой ГИБДД.

Автомобиль «Киа» под управлением женщины 1989 г.р. на 139 км трассы по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем «Шевроле» и грузовиком «Вольво».

В результате аварии женщина и двое несовершеннолетних пассажиров «Киа» скончались от полученных травм.

По данному факту инспекторы начали проверку. Устанавливаются обстоятельства аварии.

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