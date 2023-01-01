В Перми у гипермаркета «Cемья» Lexus сбил двух детей Поделиться Твитнуть

фото: properm

В Перми у гипермаркета «Семья» на ул. Революции автомобиль Lexus сбил двух человек. Как пишут очевидцы в социальных сетях, пострадавшие — несовершеннолетние. На место ДТП приехали скорая помощь и наряд полиции.

О причинах аварии и состоянии раненых официальной информации пока нет.

В Гортрансе сообщили, что из-за ДТП автобусы №4, 36 и 67 пущены в объезд перекрестка улиц Революции и Горького, в направлении Центрального рынка. Объезд автобусов осуществляется по улицам Горького, Пушкина и 25 Октября.

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