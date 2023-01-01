В Перми открылся бутик федеральной сети селективной парфюмерии Поделиться Твитнуть

фото: ТРЦ Планета

В торгово-развлекательном центре «Планета» (Пермь, ш. Космонавтов, 162б) открылся парфюмерный бутик Parfumer Atelier. Его площадь составляет 24 кв. м.

Parfumer Atelier — федеральная сеть магазинов селективной парфюмерии. Здесь собрана как оригинальная нишевая парфюмерия, так и более 100 лучших мировых брендов.

В бутике представлены Initio Parfums Prives, M.F.K Kurkdjian, Parfums De Marly, Ex Nihilo,Escentric Molecules, HFC и другие бренды. Все ароматы доступны во флаконах от 5 мл до полноразмерных.

Бутик находится на 1 этаже ТРК.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.