За год спрос на первичное жильё в Перми вырос на 14% А предложение — на 29% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В «Авито Недвижимости» подвели итоги года на рынке новостроек в России, сравнив данные за полные 11 месяцев 2022 и 2023 годов. За этот период спрос на первичное жильё в Перми увеличился на 14% (в среднем по России — на 7%), а предложение — выросло на 29% (в целом по рынку +53%).

Средние цены на квартиры в пермских новостройках поднялись на 4% за объект в целом (до 5,5 млн руб.) и на 8% за «квадрат» (до 112 тыс. руб.). В среднем по России — соответственно +5% (6,2 млн руб.) и +4% (134 тыс. руб.).

Спрос и цены на первичном рынке в 2023 году продолжали расти из-за волатильности рубля и изменения условий по ипотеке: ставки на «вторичку» сильно выросли, и спрос перетёк на рынок новостроек, из-за чего поднялись цены, комментирует руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

В начале следующего года рост спроса, скорее всего, продолжится на фоне ожидания изменений в льготной ипотеке или её отмены.

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