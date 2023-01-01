В Североднецк из Перми отправили две тонны новогодних подарков для детей Поделиться Твитнуть

Из Перми в Северодонецк Луганской Народной Республики отправился груз с детскими подарками на Новый год. Общий объём груза составил две тонны.

Всего в посылке 2 тыс. подарочных наборов для 1,5 тыс. школьников и 500 воспитанников детских садов ЛНР.

В наборах — конфеты от пермской кондитерской фабрики «Шоколадная магия», текстильные изделия производства Лысьвенской чулочно-перчаточной фабрики, светодиодный фонарик с комплектом батареек, фломастеры, раскраски и подарочный пакет.

Также из Перми отправлены новогодние ели, гирлянды и шары для всех пяти школ Северодонецка.

Напомним, в рамках подписанного в 2022 году соглашения между Пермским краем и Северодонецком регион оказывает городу всестороннюю помощь. Помимо направления гуманитарных грузов участвует в восстановлении и ремонте жилых домов, объектов социальной сферы, содействует в налаживании систем соцзащиты населения, здравоохранения и др.

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