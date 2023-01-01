Два пермских медика названы победителями всероссийского конкурса «Врач года» Поделиться Твитнуть

Ольга Рыскаль и Марина Зернина

Министерство здравоохранения Пермского края

Два доктора из Прикамья стали победителями всероссийского конкурса «Врач года». Об этом сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

В номинации «Лучший онколог» победила детский врач-онколог Краевой детской клинической больницы Ольга Рыскаль. А врач-инфекционист Пермской краевой клинической инфекционной больницы Марина Зернина признана победителем в номинации «Лучший врач-инфекционист».

Награждение лучших специалистов системы здравоохранения страны состоялось на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Напомним, всероссийский конкурс «Врач года» проводится с 2010 года. Победителями 2023 года названы 45 российских врачей.

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