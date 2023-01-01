В Перми создаётся новая рабочая группа по сносу аварийных домов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Администрация Перми опубликовала проект постановления о создании новой рабочей группы по сносу аварийных расселенных многоквартирных домов в краевом центре. Документ опубликован на сайте мэрии.

Основными задачами группы названы обеспечение эффективного взаимодействия, выработка предложений и координация мероприятий по сносу аварийных зданий.

Председателем группы станет начальник департамента ЖКХ администрации Перми Станислав Баскаков, зампредом — заместитель начальника департамента Олег Белоусов, секретарём — начальник отдела департамента ЖКХ по работе с учреждениями и предприятиями Елена Фоминская.

Также в рабочую группу войдут Василий Быков — директор МБУ «Полигон», Владимир Гнидак — начальник муниципального казенного учреждения «Пермское городское управление гражданской защиты», Наталья Колотова — замдиректора МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми», Андрей Нициевский — замначальника отдела охраны общественного порядка УМВД России по Перми, Максим Пащенко — начальник 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю, полковник внутренней службы.

Проект постановления направлен на независимую антикоррупционную экспертизу.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.