Андрей Стрельцов «Парма» обыграла московский клуб «Руна» Пермские баскетболисты одержали пятую подряд победу в чемпионате Лиги Поделиться Твитнуть

В субботу в Перми состоялся матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ между «Пармой» и столичной «Руной». Победа со счётом 85:74 осталась за подопечными Евгения Пашутина.

Лёгкий форвард Би Джей Джонсон, набравший 29 очков, стал самым результативным игроком в составе хозяев площадки. Ещё 19 очков на свой счёт записал его соотечественник Ричард Соломон.

Очередной поединок в турнире «Парма» проведёт в среду, 20 декабря. Её соперником будет лидер чемпионата — ЦСКА.

Отметим, пермский баскетбольный клуб одержал пятую победу подряд в чемпионате и переместился на шестое место в таблице Единой лиги ВТБ.

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