Пермские полицейские проводят проверку после инцидента с петардой в автобусе Происшествие случилось на маршруте №36 Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сегодня утром в соцсетях появилось сообщение о происшествии в автобусе 36-го маршрута — неизвестный бросил петарду в салоне. В связи с этим полиция Перми начала проверку, устанавливаются обстоятельства случившегося, пишет perm.aif.ru.

Как сообщали ранее очевидцы, происшествие случилось около 14:00, на остановке «Динамо», когда кто-то «подкинул огромную петарду в заднюю часть автобуса». После взрыва пассажиры начали кричать, и водитель открыл двери.

Пассажиры также рассказали, что на месте взрыва образовалась сквозная дыра, а автобус не поехал дальше остановки «Дворец спорта «Орлёнок».

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