Федеральный резервный фонд дополнительно выделил Пермскому краю 24,3 млн рублей на поддержку производителей зерновых Поделиться Твитнуть

Пермскому краю из резервного фонда правительства РФ дополнительно выделено 24,3 млн руб. на поддержку производителей зерновых культур — пшеницы, ржи, ячменя. Как сообщили в пресс-службе Министерства агропромышленного комплекса Прикамья, денежные средства будут направлены сельхозтоваропроизводителям до конца текущего года.

В частности, будут просубсидированы более 24 тыс. т зерна, реализованных сельхозпроизводителями Пермского края через ФГИС «Зерно» с апреля по сентябрь текущего года. В общей сложности господдержкой смогут воспользоваться более 60 сельхозпредприятий региона.

Субсидии предоставляются аграриям в целях возмещения части затрат, понесённых на производство и реализацию зерновых культур. Размер субсидии рассчитывается исходя из того, сколько тонн зерна реализовал производитель.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчёркивал, что сельское хозяйство региона имеет большие перспективы для развития. По его словам, власти Прикамья используют для этого все возможности и инструменты. Один из важных приоритетов в работе краевого правительства — привлечение федеральных финансовых ресурсов на развитие отраслей агропромышленного комплекса региона.

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